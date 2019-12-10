政Whats噏：查程淑儀老公馮永業以權謀私　廉署總主任獲嘉許

早排政壇最具話題嘅新聞，莫過於政策創新與統籌辦事處總監程淑儀嘅老公、前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，被控公職人員行為失當罪成，判監9個月嘅案件喇，有晒高官、愛情、上流社會線，真係比起電影劇情更豐富，而負責查呢單案件嘅ICAC執行處總調查主任張振康，今日(10日)就獲廉署嘉許，表揚佢喺咁複雜又敏感嘅案件中，憑着傑出嘅調查能力，成功破案。

話說呢位張Sir，係一位80後，身型高大，加入咗ICAC都有14年，有一半時間查政府人員嘅貪污案，另一半時間就查私人機構嘅貪污案，當然破過唔少大案，就好似馮永業呢單案咁，發生係15年前，當時馮係負責審批賭王何鴻燊三太胞妹陳婉玉有關公司嘅航權等申請，隱瞞咗佢買羅便臣道雍景臺一個值逾千萬港元嘅單位，就係由陳替佢畀51萬港元臨時訂金。

嘩，要揾番15年前嘅銀行文件、政府紀錄，真係一箱箱，仲要喺裏面搵到蛛絲馬迹，真係一啲都唔容易，雖然馮、陳嘅受賄同行賄罪甩咗，但馮被控公職人員行為失當罪名就入咗。唔怪得呢位ICAC新一代男神被大讃工作態度盡忠職守同鍥而不捨啦！