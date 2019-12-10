「鬼屋」南固臺有望成證婚場所 規劃署指原則上不反對

有灣仔「鬼屋」之稱的南固臺，有望活化成證婚場所。

有灣仔「鬼屋」之稱的一級歷史建築「南固臺」，有望活化成證婚場所。業主合和實業早前向城市規劃委員會呈交改劃申請，計劃將灣仔山坡臺、船街「南固臺」、「妙鏡台」和毗鄰政府土地改劃成「綜合發展區」，並原址保留一座南固臺的歷史建築物。城市規劃委員會都會規劃小組委員會將於本周五(13日)討論項目，規劃署指原則上不反對申請，並建議委員會同意相關改劃申請。

城規會諮詢期間，接獲2514份公眾意見，當中2236份意見贊成改劃申請，佔整體89%，另有278份申請反對。贊成意見書中，有意見認為改劃「綜合發展區」可以提供更多土地作房屋供應，亦可改善居住環境，增加更多公眾空間，同時亦可保育一級歷史建築物南固臺。

規劃署文件指，有關保育方面，申請人將利用私人資源保育南固臺，而有關項目將活化成證婚場所，以非牟利形式回饋社會，發展局文物保育專員支持原址保育，而申請人亦承諾會提供保育管理計劃，確保歷史建築及景觀均能滿足古物古蹟辦事處的要求。

位於灣仔船街的「南固臺」有逾百年歷史，二戰時曾被日軍佔用作慰安所，故一直有灣仔「鬼屋」之稱。大宅長期丟空，一直重門深鎖，歷年曾有不少鬧鬼之說在坊間流傳。