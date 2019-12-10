修例風波：香港華仁外發現土製炸彈案　警指組件完備可被引爆

李展超指，炸彈可產生衝擊波，有機會對人體造成內傷及截肢。

警方於昨日(9日）在灣仔皇后大道東華仁書院外面斜坡檢獲兩個土製炸彈，爆炸品處理課今早(10日)經檢查後，證實炸彈組件完備，可以被引爆，內裏除含有硝酸銨成分，亦加入鐵釘，一旦爆炸，附近50至100米範圍也會被波及，整條皇后大道東的馬路也會受影響，對學校地基構成一定損害，途人、司機及等巴士的人士也有機會死亡。

而該款炸彈與挪威11年發生爆炸案中，兇徒使用的炸彈相似，當時共造成至少8人死亡、30人受傷，附近半棟大廈亦被炸毀，威力相當驚人。

炸彈處理主任李展超今日在警隊facebook指，該兩個土製炸彈可產生強大熱力及氣壓，產生衝擊波會引致撕裂的效果，對人而言，有機會造成內傷及截肢，由於可無差別擴散，如在直線範圍，會造成嚴重受傷，如在人煙稠密地方引爆，大部分人士也會死亡。

警方指，今次未必是單一個別事件，本周日(8日)，警方亦檢獲真槍實彈，拘捕多人，有人計劃使用槍，亦會使用炸彈傷人，O記已將兩宗案件合併調查，正追查彈藥來源，不排除不法分子在社區內藏有更多槍械，及具殺傷力炸藥。

又指，由於不同爆炸品有不同特性，有些爆炸品敏感度相當高，只要有少少火花及摩擦，亦足以引爆，市民一旦見到懷疑爆炸品，切勿干擾，應盡快離開現場及報警求助。