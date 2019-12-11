探射燈：肉類做餌有效　滅鼠方法新不如舊

鼠患問題困擾本港多區，負責滅鼠工作的食環署近年引用不同高科技協助滅鼠，惟成效差強人意，反觀早前廣州鼠王李鏡就來港，簡單以叉燒作鼠餌，短時間內已成功捕獲老鼠。本港滅蟲專家直指，部分傳統滅鼠方法比新科技更為有效，建議部門改良現有方法，並加強人手培訓。

李鏡就今年5月於九龍西多個鼠患黑點，包括九龍城街市、長沙灣保安道街市及紅磡街市，3地點合共放置約70多個老鼠籠及紙箱誘捕老鼠，不久在保安道街市已經有老鼠「中招」，該隻老鼠站在放滿老鼠膠的紙箱內動彈不得。李表示，在老鼠籠及紙箱內放置的老鼠餌有叉燒及雞肉，並在紙箱內放置老鼠膠，又稱若要誘捕雄性老鼠要在叉燒上加燒酒，雌性老鼠則需在雞肉上加上雞仔血，幼鼠則需在餌上加上奶粉。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，部分成本較低、較傳統的滅鼠方法，其實較部分高科技更有效，「依家部門將啲老鼠米放喺密封保鮮袋入面，又掛得高，氣味散唔到出嚟之餘老鼠又難去食，效果梗係低啦！如果用餌盒裝老鼠米放喺地，自然可以提高成效。」他續指，現時大部分前線滅鼠人員經驗不足，建議當局加強培訓。