探射燈：街市大牌檔　老鼠四圍蕩

近日內地驚爆鼠疫，疫情更疑有擴散蔓延之勢，本港人類感染大鼠戊型肝炎個案又再添新個案，令人聞鼠色變。鼠疫隨時殺埋身，惟政府今年5月啟動全城清潔行動防治蟲鼠至今成效不彰。東網記者近日巡查多區後巷、街市、大牌檔，發現衞生環境依然惡劣，遍地污水垃圾，入夜後更成為老鼠樂園，可傳播多種病毒的老鼠三五成群出動，場面驚嚇惡心，隨時播疫。政府滅鼠不力，可謂「唔見棺材唔流眼淚」，立法會議員直指，全城清潔只淪為口號，隨時令鼠患蔓延。

以老鼠傳播的傳染病頻生，早前有學者警告，本港已敲響公共衞生警鐘，毫無疑問已出現恒常傳播及爆發迹象。政府早前雖聲稱加強清潔滅鼠，惟記者發現多區後巷仍烏煙瘴氣，助長鼠患。

在旺角，不難發現多處後巷仍污糟邋遢。位處花園街、洗衣街之間的後巷，滿地垃圾。而在廣東道、深圳街街市附近街頭和後巷，一袋袋家居垃圾散落一地，入夜後頓變老鼠樂園，許多老鼠出沒。在街市內環境衞生惡劣，不少貨架下都有老鼠蹤影，有老鼠更在豬肉檔的鐵閘罅隙出出入入。

鼠患重災區的深水埗，北河街街市內老鼠隨處可見，晚上9時許，街市人員洗地後，老鼠空群而出，有海鮮檔門外的枱底，10多隻老鼠更不斷竄來竄去。

至於元朗教育路一帶的大牌檔及食肆周邊，衞生情況同樣慘不忍睹，晚上9時左右，食肆後巷堆放大量食物殘渣及即棄餐具，汁液流到地上，傳出陣陣臭味，大量曱甴於垃圾堆中爬行，亦曾發現有老鼠蹤影。而就在不遠處，有食肆職員懶理衞生情況，在街邊清洗碗碟。

牛頭角街市熟食中心凌晨時分淪為老鼠天下。多隻體形肥大的老鼠肆意攻佔各樓層攤檔，場內鼠蹤處處。其中一個燒臘檔，收舖後門外仍掛有待處理的食物，卻無遮無掩，老鼠在旁走來走去，食物衞生成疑。另一間粥店，舖面留下的麵粉、麵條，亦吸引老鼠到場「開餐」，有老鼠見到曱甴出現亦不放過，生吞曱甴。而一些乾貨貨架亦有不少老鼠四處游走，更在一些外賣盒上爬過，四處播毒。

老鼠橫行街市，沾污食具及在食物播毒，市民隨時病從口入。「過街老鼠身上好多菌，如行過坑渠、屎渠，乜菌都有，諗得出嘅細菌都有機會有。」感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，老鼠行過的地方帶有病菌，市民進食有關食物可致腸胃炎、屙嘔、發燒等，更有機會感染沙門氏菌、鼠疫、大鼠戊型肝炎。

事實上，政府今年5月啟動為期3個月的全城清潔行動防治蟲鼠，及後延長3個月至11月中旬，惟成效一直存疑，行動展開後更有居民指，清潔人員清掃後巷、地面後，反令老鼠攻入民居，有街坊甚至自組滅鼠隊自救。

「鼠疫問題引起好大憂慮，但後巷、舊區仍有好多老鼠冇改善，政府話全城清潔其實都係口號嚟。」立法會議員陳恒鑌批評，現時棄置垃圾方式無更新，例如鄉郊垃圾仍「掉到周圍都係成座山咁」，市區亦然，令老鼠隨時隨地找到食物。而後巷仍滿布雜物、垃圾，周圍有食物，加上現時監測機制和滅鼠方式落後，「點會唔多老鼠呢」。

食環署發言人指，自5月20日至11月17日，該署已捕獲逾1.2萬隻死鼠、9700多隻活老鼠及堵塞5100多個鼠洞。該署已加強各區的滅鼠工作，在10月捕獲的活鼠數目較5月增加27%，而投訴數字亦減少48%。除全城清潔行動外，該署亦為有需要人士及政府部門就防治鼠患提供專業意見及技術指導，以加強防治鼠患的成效。