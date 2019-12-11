美趁國際人權日制裁多國侵犯人權者　又批華侵害港自由

周二（10日）是國際人權日，美國特朗普政府當日對來自6個國家、至少20個被指侵犯人權的個人實施經濟制裁，制裁對象包括緬甸、巴基斯坦的政府官員、商人等。國務院又禁止兩人入境美國，其中一人為沙特阿拉伯駐土耳其前領事，他被指有份參與沙特記者卡舒吉遇害一事。

財政部制裁來自緬甸、巴基斯坦、利比亞、斯洛伐克、南蘇丹及剛果民主共和國的個人，他們在美國管轄範圍內的財產及財產權益會被凍結。副部長穆齊尼奇指，有為人權挺身而出的記者、反對派人士和律師等遭下毒手，財政部的制裁措施是針對殺害或下令殺害這些無辜者的人。

其中華府制裁了4名緬甸的高級軍官，包括國防軍總司令敏昂萊，他被指參與嚴重侵犯人權，在該國若開邦強力鎮壓羅興亞回教徒，令數十萬羅興亞人逃往鄰國孟加拉。巴基斯坦一名高級警員亦受制裁，他被指策動逾190宗警察殺害平民的行為，最終導致400平民死亡。斯洛伐克商人科茨納（Marian Kocner），也因被指買兇殺害該國記者庫恰克（Jan Kuciak）及其女友而被制裁。另外，國務院也限制俄羅斯車臣首府格羅茲尼的內政部長入境美國，指他要對車臣法外處決27人一事負上責任。

另一方面，美國國務卿蓬佩奧也在國際人權日發聲明，批評中國在新疆、西藏壓迫宗教人士及少數民族，並侵害《中英聯合聲明》及《基本法》所保障的香港人自由。他同時批評伊朗、敍利亞及委內瑞拉每日都在侵犯人權。