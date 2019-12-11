回收新計劃勢起爭拗　業界憂細雞難食大米

「廢紙回收服務計劃」明年推出，環保署昨舉行業界簡介會，介紹計劃的具體投標準則、時間表及細節，環保署預計，明年第一季初有望公開招標、最快明年中可批出合約。有業界人士會後批評計劃的標準可能令中小企難以中標，近半年回收業經營十分困難，很多生意已陷入「蝕住做」，斥政策「遠水救唔到近火」。

環保署首席環保主任（減廢及回收）陳兆榮表示，政府會公開招聘承辦商，邀請多個承諾商收集全港各區的廢紙，而承辦商需要以每公斤最少1港元的建議回收價向前線回收人員、或拾荒者收集符合標準的廢紙，並收集及處理收集到的廢紙以達到出口地的進口要求；而環保署會按各承辦商每月出口廢紙的噸數及出口地，支付服務費，出售廢紙的收入亦全歸承辦商所有。承辦商不可於堆填區或其他地方棄置廢紙。

陳表示，當局將以一次性公開招標聘請無指定上限的承辦商，而承辦商可以根據規模及處理能力選擇3個噸位數目的其中一組，分別為：1000至3000噸、3000至5000噸、或5000至6000噸。中標的承辦商在兩個月的準備期後，會提供20個月服務，之後最後可以延長合約6個月。

有業界人士表示，回收廢紙的噸數較高，令小企業無法「試一試水温」，需要一次性投放大量資源。亦有人指出香港的回收業受社會風氣影響，經歷了近半個月的寒冬，但是次計劃卻最快要到下年年中才可實行，批評計劃「遠水救唔到近火」。香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，當局的評審標準很有問題，令很多長時間經營廢紙回收的業內人士，或因價錢問題無法中標，「依家做緊廢紙出口的商家，自己撳錢出嚟撈咗幾十年，到依家終於有著數可以攞啦，又因為財力唔夠而落標，輸畀大公司好唔公平。」