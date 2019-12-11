海陸鐵路輪住加價　市民硬食

兩電加價起帶頭作用，公共服務勢掀連鎖加費潮。政府未有理會因反修例示威風波引起的裁員結業潮即將湧現，竟批准兩電加價，變相是「鼓勵」其他公共服務按機制加費，料至少有港鐵、城巴、新巴及天星小輪等大眾交通工具會相繼效法。有關注團體直言兩電加價幅度驚人，恐其加價訊息會間接影響其他公共服務爭相「倣效」，又認為在市道低迷、失業率上升的情況下容許兩電加價，基層市民生活肯定百上加斤。另團體要求政府壓抑公共服務的加價潮，並加大紓困措施力道及針對性幫助基層家庭。

繼中電及港燈獲准加價後，緊接而來相信是城巴及新巴。該公司今年八月份已向運輸署申請加價百分之十二，立法會交通事務委員會將於下周五（20日）討論有關申請。而根據當日委員會議程顯示，天星小輪亦已提出加價申請，並於同日上交該會討論。除巴士及渡輪外，的士業今年三月亦申請加價，市區的士起錶價擬由廿四加至三十元，新界的士則由二十元五毫加至二十六元五毫，有關申請已經過立法會及交通諮詢委員會討論，正遞交行政會議審視中。

另外，受反修例示威影響，現時經濟雖有衰退危機，但預計短期內仍未達通縮水平，即代表港鐵公司仍可根據可加可減機制，按通脹情況及運輸業工資加幅申請加價。由於港鐵今年中已宣布加薪百分之二點一至六點三，再加上可加可減機制要到二○二二或二三年才迎來新一輪檢討，料港鐵明年三月仍可提出加價。

香港民間監管公共事業聯委會發言人蔡耀昌表示，兩電加幅驚人，相信會帶動其他公共服務爭相倣效，提出加價申請。但他認為，因現時經濟不景氣，不少基層打工仔即使未有被裁員，亦要面對減薪，甚至被迫放無薪假的窘境，若然其他公共服務相繼加價，對打工仔而言是雪上加霜。

蔡批評政府的紓困措施傾斜於商界，對基層市民幫助有限，要求政府一方面加大力度幫助基層，另一方面亦要壓抑公共服務加價情況。蔡舉例指，政府可與港鐵商討提早檢討及修訂可加可減機制的規定，或促使港鐵進一步延長回贈優惠，以完全抵銷其車費加幅，「唔好下下都加重市民負擔，到時啲怨氣咪仲勁！」