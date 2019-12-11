東方日報A1：暴亂民不聊生　抵銷津貼搵笨

裁員倒閉潮即將殺到之際，港府不但未體恤民困，反批准兩電照加電費！兩電昨公布明年電費調整幅度，中華電力自明年加電費百分之二點五，香港電燈則加價百分之五點二，同於元旦日生效。環境局昨解釋指，兩電明年將推出紓困措施，連同政府提供的電費補貼，明年電費加幅將會被抵銷，圖平息民怨。不過，有立法會議員及學者齊轟港府監管不力，所謂補貼只是「左手交右手」，令數十億元公帑補貼兩間電力公司，並非紓解民困。

中電及港燈昨午在立法會經濟發展事務委員會交代明年電費調整幅度。中電將上調基本電價一點二仙，但同時會發放「地租及差餉特別回扣」，抵銷後相等於基本電價能保持與今年不變，即每度電九十一仙。但由於要配合政府環保政策，未來將用更多天然氣發電，燃料調整費將上調三仙，至每度電三十點八仙。經調整後，中電明年的平均淨電價為每度電一百二十一點八仙，上調約百分之二點五（見表）。

港燈則由於過去三年所提供特別回扣，只剩每度電不足半仙的結餘可派發，加上燃料費將上升百分之一點四，來年電費則上調六點三仙至每度電一百二十六點四仙，加幅約百分之五點二。港燈強調，若撇除特別回扣的變動影響，實質電費上調百分之一點七。

在宣布加費的同時，兩電亦推出紓困措施以抵銷電費加幅。中華電力總裁蔣東強指，明年將撥出約二億元，支援中小企、貧困學生及弱勢社群，減輕電費調整對市民的壓力，措施包括豁免所有非住宅用戶明年首六個月電費加幅，涉款一億五千萬元，約三十二萬中小企客戶受惠；撥二千萬元推出為期四個月的餐飲券計劃，資助共十萬個長者、劏房戶和低收入家庭外出用膳；又會為劏房住戶提供每戶六百元的電費資助，預計一萬個劏房家庭受惠等。

港燈亦表示，今次推出的一系列支援措施特別針對反修例示威對中小企帶來的影響，包括豁免部分客戶明年頭六個月的電費加幅；會為基層家庭派五百元現金飲食券，到中小企食肆使用等。港燈董事總經理尹志田指，新紓困措施連同政府的補貼計劃，相信幾乎全部客戶明年電費支出比今年低。

政府今年已推出每戶每月五十元的電費補貼，而今年八月公布的紓困措施，亦推出明年每戶每月補貼多一百六十元，換言之，明年一月起每戶可獲逾二百一十元的電費補貼。而兩項補貼共涉及一百四十三億元公帑。被問及加電費後再補貼是否玩弄數字遊戲，環境局局長黃錦星指，這幾年燃料組合轉型是環保的關鍵時刻，認為公帑補貼電費加幅是合適安排。

不過，多名立法會議員炮轟政府包庇兩電加價，並以公帑提供補貼圖淡化事件。立法會議員陸頌雄批評，雖然兩電是次加幅未達准許回報率上限百分之八，質疑是否「非賺到盡不可」；立法會議員郭家麒亦批評，兩電的加價是得益於修例風波的「人血饅頭」，正因為政府需「以補貼贖罪」，而掩蓋了兩電賺取高昂且不對稱利潤的事實，批評政府用公帑補貼的方法，將兩電加價消失於無形，亦令紓困措施變得沒有效果。

時事評論員陳雲生認為，政府的補貼容易令市民習以為常，期望政府每年有補貼，但電費的加幅卻一直累計，質疑政府能補貼到何時？他批評這種「左手交右手」的手法很差，而目前社會動盪不穩，明年有立法會選舉、後年又有特首選舉，相信混亂局面將持續，而政府又止暴無能，財赤可能持續下去，擔心儲備會被無間斷的紓困撥款而慢慢陰乾。

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