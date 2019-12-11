綠色先鋒：解傘重生　回收爛遮造環保傘套

雨傘成港人最常用的日用品，但當雨傘損壞變舊時，就只可往垃圾桶丟掉？2名碩士生姚佩珊（Shandy）與周子盈（Gloria）把舊雨傘拆解，製成新的雨傘套，希望能為舊雨傘賦予新意義，同時減少使用雨傘膠套。

「喺雨季見到商場四周圍啲垃圾桶都有好多爛遮或遮套，尤其是啲遮套係分解唔到，我哋就諗點樣可以改善呢個情況。」Shandy留意到的現象非常普遍。根據綠領行動去年調查，每年港人棄置的雨傘膠套多達1400萬個，不少商場、辦公大樓都提供雨傘膠套方便使用者，但大多不足半天便用完即棄。

Shandy與Gloria組成團體「解傘」，利用舊傘製作成新傘套。2人到訪多區的「綠在區區」、資源共享街站「不是垃圾站」，及與不同機構合作收集舊傘，短短數月便成功收集400把雨傘，「好多市民都好踴躍，因為佢哋話一直以嚟都無渠道去回收。」她們把收回來的雨傘拆解，支撐的傘骨送去維修雨傘的店舖，膠布的部分用來再造傘套。環保傘套製作過程非常簡單，利用專用膠水、舊毛巾、剪刀、索繩等剪剪貼貼，手法純熟的Gloria不用15分鐘便完成。

2人均為環境管理理學碩士，並身體力行在生活中盡量減廢。Shandy指自己手上的雨傘自中學使用至今，「有時啲線頭爛咗咪縫番佢。」可惜，並非人人懂得珍惜，2人發現不少收集回來的「舊」傘其實仍然簇新，甚至有人一次過捐11把傘，「佢話啲遮太重，買嘅時候又唔覺，或者覺得個款唔再靚，想買輕啲或者想買其他款。」Shandy慨嘆，愈富裕的社會就愈浪費，「購物變得好普遍，買遮好容易，所以啲人就會愈買愈多。」

她們希望走訪18區收集雨傘，同時舉辦工作坊教授製作雨傘套，讓學懂製作的人再教導更多人，將環保精神傳揚，「其實呢個只係一個概念，我哋只係用咗遮嚟做題材，可以係用衫布再造，或者塑膠樽，我哋希望帶呢個意識畀人，將物件改造成第二樣嘢，而唔係垃圾。」

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