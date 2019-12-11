飛天蠄蟧老爆土瓜灣公僕舊樓　掠走1千歐羅及2千港元

土瓜灣靠背壟道155號一幢公務員舊樓發生爆竊案。今日(11日)凌晨4時09分，一名姓張(63歲)女戶主報案，指單位窗戶打開，屋內有被搜掠痕迹，懷疑遭賊人爆竊，於是報警。警員到場調查，發現毗鄰大廈外牆搭有棚架進行維修，懷疑竊賊經棚架爬入屋作案，戶主經點算後，發現失去1,000元歐羅(折合港幣約8,685元)及2,000港元現金，案件列作爆竊，正追緝在逃賊人歸案。

根據資料顯示，遇竊樓宇為香港政府公務員建屋合作社，又稱公務員樓，部分樓齡已逾半世紀，合作社是於1950年代，香港政府推出的長俸公務員房屋福利計劃，政府以特惠價格批地予合作社興建，公務員可以擁有樓宇業權，合作社由政府以特惠價格批出土地讓當時合資格的公務員，以合作社形式建屋，並且可以獲得政府貸款支付地價及建築費。計劃在1980年代中期終止，期間，先後成立了238個合作社，單位數目達5,000多個。

本年6月市建局行政總監韋志成指出，曾研究238個公務員合作社，其中132個位於高密度發展地區，適合作高密度重建。該局物色到兩個地區，涉及37個合作社，重建後可以提供超過3,000個公私營房屋單位，市建局正與政府商討。他又說，重建公務員樓宇最大困難是業權由公務員合作社持有，收購前要轉到公務員手上，並向政府補地價，該個程序需要時間，市建局正與政府商討簡化程序。