網民熱話：炸雞扒煮唔熟？　網民揶揄「外脆內軟」

到食肆購買炸雞扒，換來一瑰生雞扒，你是否可接受？近日（9日）就有食客在葵涌廣場一間連鎖快餐店外賣一份飯餐，結果飯餐中的「主角」炸雞扒竟然接近全生，讓食客非常氣憤。

網民於Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，批評食店將原本的熟雞扒變生雞扒，又指「生雞會食屙人」，行文間看得出相當不滿。從貼文附圖可見，雞扒表面的皮已經炸熟，只是裏面依然呈粉紅色，宛如生雞肉，看上去非常惡心。食客其後致電投訴，對方經理表示願意「賠番兩個餐」。貼文稱：「明白及理解做飲食辛苦，但無理由同顧客啲腸胃做壓力測試㗎！」

貼文發布後，網民形容是「正宗刺生雞飯」，「睇見都想嘔」；有人則指雞扒「外生內熟」，好奇「點解可以做到咁生」；也有留言建議：「先打去投訴，再要求退錢。」

食肆發言人回覆東網表示，對於該名顧客的不愉快經驗衷心致歉。總經理已即時指示高級業務總監跟進了解，要求員工務必注意食物之解凍及烹煮時間，以保證食品質素及安全，日後亦會加強抽查檢測，確保產品符合公司的既定標準。

網民有話說：

David Lau：外脆內生，技術高超

Circle Ho：你嗰碟肉，新鮮到好似未煮咁

鍾瑋樂：直情無煮過，根本係刺身！

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