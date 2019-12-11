修例風波：官媒批校園淪兵工廠　暴力護港邏輯荒謬

香港警方在灣仔華仁書院發現土製炸彈，內地官媒周三（11日）指暴徒的致命武器不斷升級，校園淪為「兵工廠」，今次事件令整個香港社會不寒而慄；又批評暴徒損害自由時自詡「自由鬥士」、濫用暴力則稱「暴力護港」，這些荒謬的邏輯必然會遭否定。

評論文章指出，暴徒從用鐵錘砸爛港鐵閘機，到用鐵棍打傷警員、用雨傘磚頭發動攻擊，到使用燃燒彈鏹水彈、從自製大型投擲裝備到自製土製炸彈，他們的暴行一路升級，已將整個城市和所有市民置於動盪與危險之中，誓要摧毀市民渴求安寧、尋求發展的夢想。

官媒表示，特區政府宣布撤回修例已有時日，社會各方正齊心思考破解深層次問題，暴徒還用拉長的「時間表」製造暴力恐慌與黑色恐怖，即使癱瘓設施及破壞秩序，他們仍不滿足。當他們發現市民將厭倦暴力之時，不收斂反而大行私了，「港鐵要毀、商舖要砸，警署要圍、法院要燒，他們想要『攬炒』的正是香港所有的物質文明與精神文明」。

文章最後強調，期望暴徒節制慾望、表現出有建設性一面已是奢談，只有止暴制亂才能守護市民的根本利益；特區政府和市民都應動起來，剷除暴力孳生的土壤，這不僅關乎香港的未來，更關乎人們最基本的安全、安身立命之本。