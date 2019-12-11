社交平台買賣詐騙集團落網　拘5男2女1.8卡鑽石未尋回

警方於今年9月24日至11月13日之間，接獲共24宗行騙報案，懷疑涉及同一詐騙集團，受害者均於網上社交平台放售財物，騙徒相約賣家交收時稱以支票入數付款，並展示相關記錄的電話截圖，惟受害者疑未能分辨銀行帳戶中「帳面結餘」及「可用結餘」的分別而上當，騙徒逃之夭夭後始察覺支票彈票，受害者因而「貨財兩失」。據了解，24宗案件共涉值190萬元財物。

經深入調查，警方網絡安全及科技罪案調查科人員鎖定一個十數人的犯罪集團，並與黃大仙警區探員進行聯合行動，除較早時拘捕4人外，再於昨日(10日)拘捕3人，目前共拘捕5男2女(18-56歲)。警方今日押送其中一名被捕男子至石硤尾邨。

黃大仙警區總督察(刑事)莫子威交代案情，指涉案財物價值由5,500港元至83萬港元不等，當中包括22部電話，5隻勞力士手錶、2粒鑽石、手袋及相機鏡頭等。被騙財物中最為昂貴的屬一粒報稱約1.8卡的鑽石，為一間鑽石買賣公司於網上兜售。警方經調查後，發現涉案詐騙集團於近幾個月始活躍，而被捕人士中相信已包括集團的其中兩名骨幹成員，而被捕的7人均為本地人士，俱有案底。

經進一步調查，警方發現其中一名被捕43歲男子疑有黑社會背㬌，惟據目前調查所得，涉事詐騙集團並未見有黑社會操控的迹象。警方在拘捕行動中，起回兩隻涉案勞力士手錶，共值約30萬港元。莫指，警方相信已有效打擊涉案犯罪集團，將會繼續行動拘捕餘下黨羽，並起回涉案贓物。

莫建議市民在社交媒體進行買賣時要倍加小心，尤其以支票形式付款時，銀行戶口中的「帳面結餘」需時轉戶，始成「可用結餘」，騙徒將利用此空間犯案，而相對現金及即時轉帳等較傳統的支付方式，以支票付款交收存有一定風險，亦呼籲市民如有案件相關資料提供，可透過3661 6060聯絡警方黃大仙警區重案組第一隊。