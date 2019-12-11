界別分組選舉委員出現空缺　政府暫無意補選

建制派在特首選舉的選舉委員會中，原本包攬港九及新界區議會117席，唯新一屆區議會選舉後，有指將會喪失百多席的選委職位，議員郭榮鏗今(11日)提出書面質詢，擔心區選後界別分組的選舉委員出現空缺，導致無法達致選委會須由1200名香港永久性居民委員組成的要求。政制及內地事務局局長聶德權回覆表示，根據該條例附表第3(1B)及(1C)條，如代表港九各區議會界別分組或新界各區議會界別分組(由民選區議員組成)的選舉委員，不再擔任區議會的議員職位，即當作已辭去選舉委員職位。

他指，根據《基本法》附件一訂明，行政長官由一個具有廣泛代表性的選舉委員會根據《基本法》選出，再由中央人民政府任命。而《行政長官選舉條例》(第569章)第9條訂明，選舉委員會的任期為5年，須於行政長官任期將告屆滿的年份內的2月1日組成，而現屆選舉委員會的任期則由2017年2月1日至2022年1月31日。

至於是否對空缺進行有關界別分組的補選，當局表示除非行政長官出現空缺，署理行政長官則可就空缺作出宣布，選舉登記主任須在宣布作出後的14日內根據該條例附表第 4(1)條，及按照《選管會規例》編製和發表選舉委員會臨時委員登記冊，實際須填補的選舉委員會界別分組委員的空缺席位，否則便待2022年選舉第6任行政長官人選的選舉委員會的1200名界別分組委員席位人選，將根據該條例訂明形式於2022年2月1日組成。