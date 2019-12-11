外界促鞠躬辭職　鄭若驊再做「避政司」拒答

律政司司長鄭若驊自上任以來一直醜聞纏身，檢控工作亦經常惹人詬病，曾被嘲為「避政司司長」，加上就任近兩年以來的民望長期處於谷底，成為司長中民望最低「墊司底」，被要求下台聲音不絕。然而，有立法會議員今日(11日)當面詢問鄭會否鞠躬辭職下台，鄭再次選擇逃避，稱「不回答」。

鄭若驊今赴立法會接受議員質詢，議員鄺俊宇指出，律政司的錯誤不只有上月律政司檢控同意書出錯一宗，批評鄭若驊最新評分只有14.5分，直指鄭若驊作為民望最低的司長是司法界的大錯，更稱香港變成如此是「多謝你(鄭若驊)」。鄺俊宇認為，鄭若驊眼前只有兩條路，分別為鞠躬辭職下台和啟動獨立調查，詢問鄭選擇哪一條路。立法會主席梁君彥認為鄺的發言偏離質詢主題，讓鄭若驊自行選擇是否作答，鄭發揮「避政司司長」本色，斷言回應「不回答」。

議員陸頌雄關心律政司檢控同意書一事，詢問過去5年每年有多少宗案因檢控人員出錯而影響審訊程序，惟鄭若驊指未有備存相關數字。陸批評鄭若驊「四無」，即無數字、無檢討、無處分及無具體措施，又指律政司檢控同意書所犯為低級錯誤，反問是否需要接受僱員再培訓局進修，認為律政司連番「甩轆」事件，加上排期長、檢控率低，直指律政司無助止暴制亂，更令社會上別有用心的人士散播違法毋須負責任的謬誤。

議員楊岳橋重提6個法院需要工作至凌晨才完成處理理大衝突中被控的242人，當時文件延遲送抵而被法庭批評控方表現極不理想，詢問當局的檢討結果如何。

鄭若驊表示，刑事案件調查由執法機關負責，每宗案件展開調查至提出檢控時間長短涉及不同因素，例如調查時間、證據數量、案件性質及複雜程度等，而刑事檢控科現有逾200名檢控人員，當中有一隊檢控人員專責公眾秩序活動案件，以保持處理方法一致，現時因應案件數目增加，律政司已安排曾在上述隊伍工作人士協助參與檢控決定工作。