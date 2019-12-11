食衞局自誇小區滅鼠有成效　議員反斥屬基本工作

港府滅鼠不力以致鼠患處處。全球至今紀錄了9宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，香港包辦其中8宗。食物及衞生局早前「認衰」指目前仍未能確定個案的傳播源頭及途徑，另一邊廂今日透過回應立法會議員質詢，自言目標小區滅鼠行動於過去兩年已取得一定成效，又指明年會兩度加強地區滅鼠工作。有立法會議員批評港府明明滅鼠成效低下卻「認叻」，又指小區滅鼠行動只是基本工作，建議政府與其花時間自誇，不如考慮善用科技開闢新方法，盡快增強滅鼠之效。

食物及衞生局副局長徐德義昨日(10日)出席立法會食物安全及環境衞生事務委員會，承認目前香港錄得的8宗人類感染大鼠戊肝個案，現階段仍未確定傳播途徑。該局今(11日)透過立法會文件回應議員質詢，指鑑於目標小區滅鼠行動於過去兩年取得成效，故計劃定期進行，並於明年5月及11月在各區進行每次為期8星期的目標小區滅鼠行動。屆時食環署各環境衞生辦事處會根據鼠患參考指數、投訴數字、居民意見、食肆及「三無大廈」數目等，在各區選出目標小區，並在過程中參考區議員意見。

立法會議員何啟明直斥目標小區滅鼠行動只屬舊有滅鼠方法中的基本工作，形容食環署理應做好此等基本功，但如今各區市民仍飽受鼠患肆虐之苦，更遲遲未搵到人類感染大鼠戊型肝炎個案源頭。何又批評當局在滅鼠方面對承辦商監督不足，以致成效不彰，「仲用緊最老土方法例如攞嚿蕃薯捉老鼠！」建議港府引用更多新科技，盡快提升滅鼠數字。

另一立法會議員郭偉強就指出，港府願意加強地區滅鼠工作是好事，但理應引用更多新科技，盡快提升滅鼠數字，「過去落老鼠藥嗰幾招都用咗幾十年啦」，炮轟當局滅鼠「歎慢板」。他又指鼠患於民居出現之餘，蔓延至多個康文署公園，例如北角及筲箕灣等區，「好多外傭放假就到公園休息，留下食物殘渣引老鼠入公園」。