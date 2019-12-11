學與教博覽展出創新成果　綁鞋帶及派藥自動化

第10屆「教育城學與教博覽」今（11日）起在灣仔會展舉行，設有360個攤位，多間學校展出其創新教學成果。有小五學生受綁鞋帶問題啟發，與一眾同學研發「綁鞋帶機械人」，加快綁帶速度。另有學生因鯁骨輪候逾2小時的經驗，研發「智能藥劑師」，將科技結合派藥，為醫護減壓及縮短輪候時間。

馬鞍山靈糧小學9名小五學生因經常甩鞋帶，受此啟發，利用micro:bit系統，結合機械臂研發「綁鞋帶機械人」。機械臂由人手操作，用鐵線鈎緊鞋帶，上下移動即可綁緊。學生謝易辰指，花兩三個月完成作品，未來會研究將操作自動化，節省人力。

樂善堂梁銶琚學校4名小六學生以紙皮、顏色紙、扭蛋等，研發「智能藥劑師」。同學柯伊庭指，某次因鯁骨輪候逾2小時，啟發她與同學、老師合作編寫應用程式。病人只需掃描藥單上的QR Code，「智能藥劑師」便會自動派藥，縮短時間。柯又指，「藥劑師」色彩鮮艷，冀吸引病人，「等病人無咁悶」。

中華基督教燕京書院4名中五學生則研發可快速偵測柏金遜症病徵的裝置，長者只需畫螺旋紋圖像，裝置拍攝後會進行分析，僅十多秒便有結果。學生曾珮其指，裝置花500多港元及兩個多月時間研發，將與機構或老人中心合作，收集長者畫作進行分析。