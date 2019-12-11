由澳洲運牛肉赴南韓被指失職　國泰航空遭索償

國泰航空由澳洲運牛肉赴南韓被指失職，遭貨主及收貨人索償。

國泰航空被指在前年受託由澳洲運載九批急凍牛肉前往南韓時令貨物受損，昨日(10日)被貨主及南韓的收貨人入稟香港高等法院民事控告，要求國泰作出賠償。

本案3名原告，依次是南韓公司P&D Service Co Ltd、美國公司Havi Global Solutions (Asia Pacific)LLC及新加坡公司Havi Freight Management(s) Pte Ltd，被告為國泰航空有限公司。

原告在入稟狀指，本案涉及九批共3244箱急凍牛肉。第二和第三原告為這批貨物的物主，它們透過託運人，在前年12月13至25日將這批貨物交予被告，指示被告由澳洲悉尼經香港將貨空運往南韓仁川，而第一原告是南韓方面的收貨人。

原告現指由於被告違反列於航運提單內的合約條款、以及違反謹慎責任，令上述貨物在運送途中受損，變成沒有價值。被告因此需要為此負上民事責任，向原告作出賠償。原告並無在入稟狀上列出要求的賠償金額。