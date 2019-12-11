修例風波：議員斥政府放任不理　無力止暴制亂

修例風波至今已持續半年，當中有示威者使用暴力行為，市民責備政府部門處理不當。多名建制派議員今早(11日)在立法會上提質詢及質疑，斥政府每次口頭上譴責暴力，事實上對事件放任不理，無盡快止暴制亂。

議員李慧琼稱市民責備政府不濟，回應蒼白無力，包括周日(8日)有示威者於法院縱火，律政司至今無跟進行動。她認為現時暴力愈走愈偏激，開始有恐怖主義苗頭，希望政府有所作為。議員麥美娟稱政府的跨部門行動小組效率太低，質疑有政府部門獨善其身，形容活在「平行時空」，並沒有以止暴制亂為己任。

另一議員何君堯質疑政府設立的檢查及支援中心並無檢查到位，否則止暴制亂已經成功。他又稱上訴庭拒絕暫緩禁蒙面法違憲的裁決，顯示政府威信全無，希望獨立檢討委員會當中有司法人員擔任委員，避免與司法人員意見不同，令同類事件重演。

政務司司長張建宗指，政府團隊一直處理社會問題，亦有統籌會議商討對策，同時設有跨部門委員會和檢查及支援中心，負責協調部門及適時匯報事態發展。他強調政府各部門會以止暴制亂為己任，調配人手及車輛、清理路障、恢復社會安寧，明白現時警民關係緊張，認為需要雙方互諒，同時會繼續尋求社會領袖及專家，研究及適時成立獨立檢討委員會，又認為監警會與獨立檢討委員會是相輔相成的機制。