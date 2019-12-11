修例風波：免費渡輪耗245萬元　接載逾7.6萬人次

反修例示威者早前縱火燒紅隧收費亭及堵塞吐露港公路，令全港路面交通大受影響。政府今(11日)表示，因應相關堵路而提供的免費渡輪服務，共花了245萬港元公帑「埋單」，接載逾7.6萬人次乘客。

運輸及房屋局局長陳帆書面回覆立法會議員陳克勤提問，指為便利市民在早前海底隧道封閉及吐露港公路被堵塞期間出行，政府在上月20日至29日安排來往紅磡至灣仔、及九龍城至灣仔2條航線的免費渡輪服務，並於上月15日至18日安排來往大埔及烏溪沙的免費渡輪服務，分別涉及開支為約200萬港元及45萬港元。其中，來往紅磡/九龍城至灣仔的渡輪航線總乘客量約為5.3萬人次，而來往大埔及烏溪沙的渡輪航線的總乘客量約為2.37萬人次。

陳帆又指，早前紅隧封閉期間，專營巴士及其他車輔改行東隧或西隧過海，導致東隧及

西隧的行車流量分別大幅增加約30%及60%；連接至東隧及西隧的道路行車流量亦上升，例如青沙公路於期間的行車流量上升約7%，相關專營巴士改道所帶來的額外行車流量只佔上述道路增加的行車流量約2%至5%，影響相對輕微。