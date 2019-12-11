網民熱話：出閘遲多付泊車費　司機大控訴被嘲小家

停車場一般以小時計算，逾時就要額外作小時計算。近日有司機在停車場出閘時，剛好過了30秒，結果要多付1小時泊車費，司機無奈「畀錢」，更將經歷上載網上「大控訴」，不過最後「圍爐」不成，更被網民嘲笑「第一次泊車？」

涉事的司機昨日（10日）‎在Facebook群組「馬路的事討論區」上載貼文稱，「呢個停車場以秒嚟計算，都真係好少見！30秒咁就就無咗$22蚊啦！」從事主貼上收據可見，車輛於上午9時38分15秒入閘，於11時38分45秒出閘，剛是2小時零30秒，以時租$22計算，收費$66。

事主的貼文隨即惹來網民圍攻，「過咗鐘就係過咗鐘」、「唔係用秒計用光年計？」「差3秒都話可憐，差30秒嘈咩呢」，甚至質疑事主「第一日揸車？」但亦有人批評停車場「算咁盡」。

網民有話說：

Kevin Fung：第一日揸車定第一日泊車場？

Anki Yuen：應該入後波入返去，泊多59分鐘先出...唔好蝕

Him Htw：啱啱考到車牌？？？

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