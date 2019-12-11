修例風波：網絡起底激增　首11月警倡655次刪貼

反修訂《逃犯條例》風波掀起大規模的網絡「起底」，不單止警察，連其家屬的資料都遭公開。創新及科技局局長楊偉雄今(11日)回覆立法會議員提問表示，今年首11個月警方曾向社交平台及網站，提出655次移除貼文的要求，但只有部分獲對方受理。

楊指，10個政府部門於2017年至2019年11月底期間，分別向社交平台及網站提出1101次移除貼文的要求，當中警方提出刪貼的要求佔約70%，3年內分別要求社交平台刪貼為81次、32次及621次，而向網站要求刪貼次數則為5次、6次及34次，但相關的社交平台或網站只受理了部分刪貼要求。反之，其餘政府部門向社交平台及網站提出刪貼次數雖然較警方少，但對方對部門的要求近乎100%完全受理，可謂「有求必應」。

楊指互聯網世界並非無法可依，大部分在現實世界用以防止罪行的法例均適用。警方執行職務時如須要求有關人士或機構提供資料或作出配合，包括向互聯網平台提出移除貼文的要求，均會按照與職務相關的法例、程序或守則行事，並只會在執行職務上有必要時才提出有關要求。

針對警方要求刪貼是否打壓市民言論自由，楊強調警方一向尊重市民合法表達意見及言論自由，但當有關言論有可能觸犯法例例如構成恐嚇等，警方須按情況及投訴跟進。

他強調，過去數月網上或社交媒體流傳很多虛假消息，特別是大量針對警隊的假新聞和沒有確實證據的指控，這些未經證實的消息大多扭曲事實，製造社會恐慌，加深社會對立和分化，破壞警隊和市民的關係。政府強烈譴責這些故意散播謠言行爲，會盡力提供資訊和事實澄清虛假消息，又呼籲市民應保持客觀、理性，切勿輕信無中生有的網上謠言。