石棺藏屍案　官稱有共同計劃犯案應負相同刑責

荃灣石棺藏屍案今早(11日)繼續由主審法官李瀚良向陪審團作出引導陳詞，李官指首被告曾祥欣及特赦女證人「小草」何菱瑜在2014年佔中行動相識，雖然曾參與示威行動，有人甚至稱呼該次是「革命」，但陪審團不應因此對曾作不利推論。

李官今早向陪審團闡釋構成謀殺的控罪元素，提到案中有被告替死者打酒精針、對死者施用二氯甲烷(哥羅芳類近物質)，兩者均是非法行為，陪審團在推敲被告是否有意圖殺死者，又或是否有意圖對死者造成嚴重傷害時，應思考被告對打酒精針及施用二氯甲烷的目的和作用是否知情。

控方指稱3名被告夥同犯案，李官解釋夥同犯案的法律原則，簡單來說就是兩名或以上被告有共同協議犯案，協議毋須白紙黑字，「點下頭眨下眼」亦可，即使被告在案中各有角色，但只要他們有共同計劃犯案，各人都需負上相同刑責。

證供提到，本案由打劫死者引起，李官亦以打劫銀行作例，指若其中一名劫匪在打劫中途用刀插死銀行保安員，另外兩名同黨若預見同黨有真確可能用刀殺死保安，另外兩名同黨亦需負上謀殺的罪責。

本案3名被告均有出庭自辯，他們除了為自己開脫解釋外，同時亦頂證其餘被告，例如首被告曾祥欣稱他在次被告劉錫豪壓迫下才對死者打酒精針，曾稱劉用沾有二氯甲烷的毛巾掩死者口鼻；劉稱掩死者口鼻的是第三被告張善恒；張則稱他見劉及死者打架，他只是拉開死者，掩死者口鼻的是劉，打酒精針的是曾。

李官形容這屬「割喉式辯護」，若陪審團信納被告為自己開脫的證供可能屬真實，基於合理疑點的原則，那就應該判該被告無罪；至於頂證其餘被告的證供，陪審團就必需肯定屬真實，才能憑該部分的證供來判其餘被告有罪。

有證供指，本案被告為了3000萬美元懸賞殺死者，李官指動機並非謀殺罪的必要元素，若陪審團不確定被告的動機，但只要他們確定被告有殺害死者或令死者受嚴重傷害的意圖，他們亦可裁定被告罪成。