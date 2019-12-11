修例風波：示威致收入大減　小巴的士業界冀政府解困

小巴及的士生意於反修例風波下備受重創。有關注團體指多輛小巴無辜被捲入風波而被燒毀，令車主血本無歸；又指多區屢現堵路塞車令司機收入大減而轉行，連帶影響車主難以負擔供車費用而破產。團體批評政府忽視業界苦況，促請成立特別基金，協助經營者謀生。

的士小巴權益關注大聯盟一行約10人今(11日)到立法會，向航運交通界議員易志明遞交請願信。聯盟主席宋國明指出，聯盟下有3台會員的小巴於上月18日停泊於旺角道及花園街交界時被汽油彈擊中，結果全遭燒毀，初步估計涉事車主損失共約300萬港元，事件已交警方調查。宋炮轟政府漠視業界困境，近半年的社會運動嚴重影響路面交通，既令小巴司機生意大減，車主的車租收入同時大跌，從車牌價由高位的700多萬港元跌至現時只有200多萬港元就可見一斑。至於的士同樣面對經營問題，只因目前市民入夜後較少外出，商店食肆亦提早關門，乘車需求大降，令司機收入銳減。

宋形容小巴及的士業界已陷死亡邊緣，以他所知至少逾10名小巴車主因車租收入減少而難以供車，最後決定申請破產。他促請政府成立特別基金，開放更多上落客禁區及路線、協助培訓更多行業司機，解救業界於水深火熱之中。