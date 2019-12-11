雷霆19：粵澳警破跨境換錢黨　受害人遭禁錮暴力討債

廣東省公安廳周二（10日）召開粵港澳警方「雷霆2019」行動新聞發布會，介紹今年7月至12月在公安部掃黑辦的指揮協調下，廣東省公安廳組織廣州、深圳、珠海等10市公安機關，聯同香港及澳門警方聯手偵破一批跨境有組織罪案，當中包一個組織架構嚴密的「換錢黨」。辦案人員稱，換錢黨透過誘騙受害人到澳門賭博，再對受害人實施非法禁錮、暴力討債等犯罪行為。有受害人被禁錮期間為求脫身，不惜跳樓因而身受重傷。

這次「雷霆2019」行動期間，共清查娛樂場所1.77萬多處，檢查車輛2.23萬輛，破獲刑事和查處治安案件1900多宗，拘捕和處罰逾3000名疑犯，查獲涉毒人員881人，繳獲各類毒品約21公斤、槍枝152支、子彈391發、贓款1000多萬元（人民幣，下同，約1130萬港元）、港幣3萬元，並查獲走私紅油近30噸。

會上介紹，這次破獲的換錢黨，除了為澳門賭客提供外幣兌換或高利貸服務，也為地下錢莊兌換外匯，並替電訊詐騙集團提供洗錢等服務。當賭客沒錢還時，換錢黨便會限制對方人身自由逼其還錢。今年10月28日，警方分別在澳門、北京、廣東珠海市、江西南昌市等地拘捕換錢黨主腦陳某等76人，偵破非法禁錮等案件30多宗，現場查扣電話、借據、帳簿等一批涉案物品，扣押涉案資金約800萬元（約905萬港元）。

此外，珠海市公安今年11月聯同澳門警方，成功摧毀以謝某某為首的跨境犯罪組織，拘捕50名疑犯，凍結涉案資金310多萬元（約350萬港元）。另在國家移民局和廣東省公安廳的統一部署下，深圳市公安機關與香港警方亦聯手逮獲組織偷渡疑犯13人，並查獲一批涉案車輛和船隻。