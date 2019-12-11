港珠澳橋造假案　12人串謀詐騙罪成囚3至24月

港珠澳大橋香港段在開通前，於前年5月爆出混凝土壓力測試疑造假醜聞，有實驗室職員涉以金屬柱等物品代替混凝土進行測試，以令有關測試結果符合要求，最終政府要額外耗費逾5800萬港元補救。懷疑涉事的土木工程拓展署承判商嘉科工程顧問有限公司當中19名實驗室男職員遭廉政公署起訴，7人已認罪受判。另12人受審被裁定罪成，今(11日)在西九龍法院接受判刑，6人判囚3至24個月，4人判囚2至8個月准緩刑兩年，餘下2人被判社會服務令。

法官表示，雖本案不致港珠澳大橋有安全問題，但政府就造假事件需耗資逾5000萬港元，重新勘察及測試以釋除公眾對安全問題的疑慮，故具嚴重性。案中不認罪的被告包括前工地實驗員余維德、李詠暉、薛家俊、陳銳鏗、姚宇峰、葉德杰、吳汶鴻和張嘉明，以及前實驗室助理員謝德禮、李志勤、陳志成和郭文輝，眾被告均是嘉科工程顧問有限公司(Jacobs China Limited)的前職員，年齡介乎23至59歲。

法庭的量刑因素，包括被告犯案時段或造假文件的數量，亦考慮個別被告的背景。12名被告的職位只是技術員或助理，法庭認為他們非主動犯案，受上司壓力，加上工作繁忙及時間緊迫才犯事。

獲緩刑的被告謝德禮被證明在犯案時，獲醫生開給抗抑鬱藥物，顯示他當時的精神狀態不佳，犯案時受抑鬱病影響。謝雖涉19套造假文件，惟法庭認為謝因勤力工作，替懶惰的同事辦事，才致造假文件數量較高。

其餘獲緩刑及社會服務令的被告，法庭考慮他們的造假方式只是更改實驗時間，沒有使用替代品做實驗，大大減少風險系數。其犯案時段亦僅1天，造假文件只有1至3套。

前高級工地實驗室技術員麥培盛(65歲)和前工地實驗室技術員吳啟堯(64歲)等7名被告，早前已分別承認串謀欺詐罪和使用假文件罪，麥的刑期最長，需囚32個月，其餘6人均被判監23至21個月。被告吳啟堯為主管級，主導執行造假工程，指點員工造假，犯案情節嚴重，惟他轉做污點證人，給予法庭實際幫助，獲刑期扣減至囚22個月。