修例風波：旅發局本年度慳2億元　下年度獲逾3億元額外開支

香港近半年示威活動不斷，嚴重影響來港旅客人數，旅遊發展局更取消多項大型活動。旅遊界立法會議員姚思榮向政府提出質詢，希望了解旅發局用於推廣活動的最新開支預算，以及局方協助業界在境外和本地拓展業務的措施。商務及經濟發展局副局長陳百里回應時指，自7月起訪港旅客顯著下跌，旅發局在暫緩和取消部分活動後，本年度將會節省約2億港元開支，並指會重新調配資源到重點項目。

陳指2019至2020年度旅發局總推廣資源有4.33億港元，當中1.69億港元會用於客源推廣，其中77%款項會於非內地市場推廣，而2019至2020年度財政預算案給予旅發局3.26億港元額外開支。他又提到，除了現有「舊城中環」和深水埗兩個推廣項目，旅發局和旅遊事務處現正積極推廣「鹽田梓藝術節」項目，亦會加強宣傳明年4月舉行的「七人欖球」等大型盛事。

姚思榮和另一議員陸頌雄，指出業界和基層擔心在聖誕和新年兩個傳統旅遊旺季後，若然示威活動持續會引發倒閉潮，追問局方會否推出消費券或旅遊券以刺激消費。陳百里指政府會積極研究不同措施，但是否推出一項政策要思考方案有否針對性。

議員謝偉詮批評當局面對任何意見時都只稱會積極考慮，並且不斷重提現有項目，詢問局方會否推出新大型活動以吸引旅客。陳百里指局方重視「MICE」會展獎勵計劃，強調在局方努力下，全球的生意人仍然能夠在香港成功傾生意，強調政府會向海外作出更多宣傳，例如對香港印象正面的東盟等，希望能夠重振香港旅遊業。