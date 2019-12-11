建制派動議DQ陳淑莊　議案遭否決

2014年香港爆發違法佔領行動，警方事後刑事檢控佔中發起人「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明、立法會議員陳淑莊及社會福利界議員邵家臻等9人，涉嫌煽感公眾妨擾等多項罪名並被判罪成。有建制派議員在立法會上提出動議，解除議員陳淑莊和議員邵家臻的職務，議案於今午(11日)在立法會上審議。

會議今午共有54名議員出席，其中29名議員贊成，24名議員反對，未獲在席議員三分之二票數支持，議案被否決。

民建聯議員黃定光今午根據《議事規則》第49B(1)條，動議解除陳淑莊的職務，他提到陳淑莊在今年4月被判煽惑他人犯公眾妨擾和煽惑他人煽惑公眾妨擾兩罪罪成，並於6月被判入獄8個月，緩刑2年。

黃表示，戴耀廷早於2013年已撰文建議以公民抗命方式得到真普選，其後亦發起佔中，而陳淑莊則帶領叫口號，呼籲示威者「逼爆金鐘」、「逼爆中環」，是影響該區的重要商業區，行為是超越《基本法》所保障的和平示威權利，意圖惡劣，目的是增加警方拘捕成本，令佔領行動無限期持續，認為沒資格出任立法會議員。

黃又指，立法會議員享有憲制權力，公眾絕對有權期望立法會議員達到基本要求，包括尊重法治和遵守法例，認為未符合要求的議員應被免職。他認為，陳淑莊作為議員是知法犯法、無視法治，嚴重影響立法會的尊嚴和誠信，更指「其身不正何以正人」。

議員陳志全稱本次動議解除陳淑莊議員職務會令雙方關係更加緊張，將會產生社會衝擊，希望建制派議員三思，呼籲投棄權票或反對票。他又指陳在2014年的違法佔領行動中沒有參與暴力衝擊，只是希望香港盡快有雙普選，而非為個人利益，因此失去議席於理不合，只會令市民不滿。

議員何君堯稱毋須美化違法達義及公民抗命，犯法就是犯法，不能「側側膊唔多覺」，重申犯法帶有後果。他指今次動議解除陳的職務，是基本法賦予的權力，又指議員早已宣誓效忠基本法，民主派議員不能因「隊友」或政治立場就「攬佢」。

邵家臻則批評，建制派的策略是機不可失，看到陳淑莊的判刑便「大打落水狗」，但認為做法屬錯判形勢，即使在反修例風波和區議會選舉落敗過後，仍沒有好好掌握民情，質疑建制派在歷史上得到甚麼教訓。他提到，現時香港局勢緊張，民意亦清楚顯示五大訴求缺一不可，但建制派未有嘗試向政府說項減壓，只在意取消立法會議員議席，認為取消陳淑莊的議席同時是取消3萬多位港島選民的民意。