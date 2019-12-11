修例風波：梁定邦指國際專家「暫時退出」　不礙報告進度

監警會早前成立國際專家小組，調查反修例風波中有關警方使用過分武力等投訴，惟美國《華爾街日報》報道，國際專家小組今(11日)決定請辭。不過，監警會主席梁定邦接受東網查詢時表示，海外專家組並非請辭，而是暫時退出，待該會明年公布首階段報告後，會視乎需要，再與專家討論提建議。

他指，海外專家組退出不會影響首階段報告的進度，該會曾與專家組開會2次，專家組並就首階段報告提出很多意見及建議。

對於海外專家組指監警會在獨立調查能力方面出現明顯缺陷，他承認，香港監警會的權力，與世界各地的相關組織是有分別。他在監警會的最新一份年報的前言中亦指，社會有意見質疑監警會能否發揮監察作用，故是時候重新檢討其功能。但他指，監警會權力的任何改變，必需要得到社會及政府的共識。

被問自己會否因為監警會法定權力不夠而請辭？他表示肯定不會。至於首階段報告的進度，他希望報告能涵蓋事件的日子愈多愈好，但較有把握是由6月份至7月1日所發生的事，預期明年1月底或2月初公布。他指，該報告不會處理個案，會就「大場景」作事實搜證，交代基本事實，但承認未必會「水落石出」，因為始終權力有限。

至於市民會否「不收貨」？他就說這也沒辦法，監警會只能做在法律容許範圍下的事。至於7月1日以後所發生的事，他並表示希望可盡快出報告，期望在首階段報告發表後的2、3個月發表：「已進行一部分工作，但未見晒啲人！」