今季逾70萬合資格人士接種流感疫苗　兒童接種率最高

流感高峰期將至，食物及衞生局在回應立法會議員的書面質詢文件中透露，截至今年11月24日，今季合共有705,300名合資格人士接種了流感疫苗，當中以6歲至12歲兒童接種率最高，有37.5%，而接種率最低的是50至64歲群組，僅4.9%，政府呼籲流感高危群組應盡快打流感針防疫。

食衞局表示，截至今年11月24日，共有431間小學及706間幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中心參加「學校外展計劃」，參加「疫苗資助計劃」的小學及幼稚園則分別有107間及51間。衞生署在本年度為學校提供噴鼻式流感疫苗，共採購2000劑，開支約38萬港元。截至11月24日，已有超過600名小學學童及500名幼稚園學童接種。

衞生署採購的流感疫苗數量按年增加，去年採購了65.4萬劑，涉及3000萬港元，未使用但已過期或損毀的有4.1萬劑。今年採購了81.4,000劑，涉及4100萬港元。食衞局表示，一般而言流感疫苗有效期為1年，過期的疫苗不會使用，未使用但已過期或損毀的疫苗會分階段予以銷毀。