政Whats噏：陳百里答問題「拉布」　畀梁君彥催

立法會今日(11日)召開大會，工業界議員吳永嘉關注到政府如何協助港商發展對外經貿關係，因港商搬遷工廠需大量資金，政府會唔會考慮設立基金或支援貸款，幫助港商將生產線由中國搬到「一帶一路」沿線國家。商務及經濟發展局副局長陳百里開頭話國家喺一帶一路設立好多經貿合作區，如果香港企業能夠進駐，將有利掌握一帶一路嘅商機。

至於點樣幫香港企業進駐呢啲合作園區，陳百里話局方上月同商務部亦喺內地與香港一帶一路建設合作專責小組中討論，例如透過政策交流會或恒常嘅「一帶一路高峰論壇」，加設合作園區嘅專題論壇，講解政策優惠等發展情況。不過，當陳百里講完呢部分後，立法會主席梁君彥就打斷佢發言，提醒陳百里，議員問題係有無基金可以幫到企業。

陳百里即答有，話政府同各地政府積極商討合作，畀轉移生產線嘅港商喺稅務等待遇上可以同當地廠商睇齊，港商除了有當地政府畀嘅稅務優惠外，亦可利用香港政府提供嘅支援，喺呢個時候，梁君彥第2次打斷陳百里發言，再度提醒佢，問題係香港政府有無優惠金畀港商用嚟搬遷工廠，並唔係當地優惠，要求佢簡單答，陳百里再話政府上星期撥出嘅款項可以畀廠商請人同買機器，搬廠同樣適用。