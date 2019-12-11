市民消費意欲低　工展會參展商嘆首日生意額大跌一半

今屆工展會在反修例風波下於昨(10日)開幕，而今次的展期較往年縮短2天，至本月31日結束，每日開放時間亦減少兩小時。有市民今(11日)指受到社會氣氛影響，寧願「袋番錢傍身」，消費意欲明顯降低，也有人因臨近年尾而到會場「掃貨」。

參展商劉女士指今日人流多過昨日，然而市民消費力下降，首日人均消費只有約百幾港元，往年都有近200港元，較過去少40%。她表示，首日僅萬多港元的營業額，過往都有3至4萬港元，但人工、來貨等都比以往貴，故不會推出特別優惠。

從事傳統食品的參展商劉先生表示暫時人流及銷售額不俗，今年給予更多優惠務求薄利多銷，過往人均消費約5位數字。另以賣袋為主的參展商侯女士則指人流比往年少，下午5時後入場人數明顯減少：「原先預計銷售額會比上年少30%至40%，但目前狀況不俗，可能只會少20%，會盡量畀優惠客人。今年來工展會的人多數都係想買嘢，人均消費500港元比上年人均消費300港元還多」。

每年都會到會場的李先生指，雖然沒設預算，但只要合心水又負擔得起就會買，惟目前僅購入大特惠的煲，「社會環境不理想都會想節省金錢，寧願留番啲錢喺身邊啦」；同樣年年都會「行工展」的陳女士直言，今年貨品反比往年貴，所購蠔豉比去年貴幾十港元，直指沒太大意欲消費，社會氣氛差，又未知明年環境如何，市民都不快樂，其他入場人士消費意欲亦僅屬一般。

廖太表示今年產品未見特別優惠，自己消費了千多元，但人流較以往少，「往年比較開心熱鬧，今年增設安檢，好似抵制年輕人，會場明顯少咗年輕一輩」。工展常客孫太則不擔心社會問題，「鍾意就買，雖然比出面唔係平好多，都係多九折，但年尾開心，預計會花費共2000港元，雖然社會經濟差但應使則使」。