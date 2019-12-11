團體批照顧者津貼限制多　領傷津或長生津不符資格

市民照顧家中長者或殘疾人士時勞心勞力，有病人組織批評政府推行的「照顧者津貼」門檻過高，未惠及「以老護老，或以殘護老」的照顧者，當照顧者領有「傷殘津貼」或「長者生活津貼」時，就不符合申請資格，建議政府改革計劃並取消相關限制。

由香港復康會病人互助發展中心協助成立關注殘疾人士照顧者平台指，照顧者津貼以試驗形式進行，由社會福利署向正輪候「復康服務」的病患照顧者發出申請信，但不少照顧者自行照顧家人，沒有申請復康服務，或病患者不合申請復康服務資格，因而無法申請。

胡女士照顧患有認知障礙的丈夫，丈夫多年前輪候院舍服務，獲社署發出照顧者津貼邀請信，她以為得到津貼可令生活較輕鬆，但她備妥申請文件後，社署以她正領取傷殘津貼為由，指不符照顧者津貼的申請資格，令她大感失望。去年她再收到照顧者津貼邀請信，社署又以她正領長者生活津貼而拒絕申請，她對安排感到憤怒，批評申請制度不近人情。

平台訪問222名照顧者及病患者，90%受訪者認同政府推行照顧者津貼應是欣賞照顧者所付出的時間，確立照顧者對社會的貢獻，同時認同津貼需要增加照顧者交通補助或乘車優惠，並將津貼變成恒常化申請，及未來津貼應資助申請人接受「喘息服務」。