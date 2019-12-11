創科基金資助推行2年僅批25宗申請　涉額逾8300萬港元

為鼓勵創新科技發展，創新及科技局於2017年5月尾推出5億港元的創科生活基金，資助業界運用創科技術開發便民應用創科項目。惟基金推行超過兩年，根據創科局今日(11日)提交立法會的書面回覆文件顯示，截至11月底，基金共收到112宗申請，但正式批出申請只有25宗，成功率僅為22%。

自基金推出以來，業界對基金反應熱烈。創科局表示，截至今年11月底，基金秘書處一共收到超過300個關於基金申請的書面查詢及1400個電話查詢，同期共收到112宗申請，涵蓋包括日常生活、教育、健康、安全或出行等不同主題。

不過基金至今僅批出25個項目，資助總額超過8300萬港元，平均每個項目所獲資助額約335萬港元。基金秘書處指，處理每宗申請所需時間平均約為14星期。每宗申請的實際處理時間取決於項目的複雜程度，以及申請機構提交的資料及文件是否完整等。

基金秘書處指出，為確保公帑用得其所，項目須符合基金的各項評審準則，包括項目能為目標群組帶來的益處、創新及科技含量、可行性及可持續性等。部分申請由於項目能帶來的實質益處並不明顯，或其科技含量不足等原因落選。基金秘書處已於今年上半年就基金的不同範疇，包括申請資格、申請程序、評審機制、資助水平、項目執行及監管等作出全面檢討，並於8月推出優化措施，包括放寬申請資格。