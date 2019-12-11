姦劫按摩師：南亞罪案多治安敲警鐘　區議員倡三管齊下改善

南亞淫賊在深水埗犯下令人髮指的強姦案，區內南亞罪案敲響警鐘，有區議員認為要從三方面入手，以有效打擊南亞罪案，包括加派警力巡邏、警方加強收集情報、居民守望相助。

深水埗區議員梁文廣表示，由於持續半年的社會動盪，警方不敢作「單咇」或「孖咇」徒步巡邏，只能坐在警車巡邏。以往專門針對舊式單幢大廈、或罪惡黑點高空的巡邏已不見，致南亞匪徒有恃無恐肆意犯案，尤其「三無大廈」更成為罪案黑點。

梁認為，既然現時社會狀況暫時平靜下來，警方應回復以往的巡邏方式，增加徒步街上巡邏，令南亞匪徒有所顧忌。警方就算未能作出全方位巡邏，也應在某些位置例如停車場、舊式樓宇設置高空監察點，相信可以維持區內治安穩定。

他又指，在現時警方巡邏減少情況下，政府其他執法部門亦要「做啲嘢」，例如入境處可以加強監察追蹤假難民的去向，要求他們報到頻密一些，以掌握他們的現況。另外，警方亦要加強在區內作情報收集，因南亞裔人士活動圈子或群組一般較窄，他們或會投靠土生土長的南亞裔人士、找其打聽消息或求助。警方只要在該些奉公守法南亞裔群組建立線報或情報系統，預早得到罪惡線報，可防患未然。

此外，街坊亦要守望相助，當見到大廈有可疑人出沒要提高警覺，倘聽到屋外有呼救聲，千萬不要怕事唔理，應該第一時間報警，或發出響聲以嚇怕疑人；若在安全情況下，可以走出屋外協助。梁認為，只要居民鄰里之間互相幫忙，定能把南亞罪案掃走。