教育局指5直資學校營運儲備不足　1校已停辦

教育局要求直資學校應具備良好的財政狀況，而根據直資計劃規定，學校累積的營運儲備應足以應付至少2個月的開支，辦學團體須負責確保學校能符合此要求。惟教育局表示，根據學校所提交的2017/18學年經審核帳目，有5間直資學校的累積營運儲備不足以應付2個月的營運開支。

教育局指，當中1所學校已經停辦，2所學校表示於2018/19學年其累積營運儲備已達2個月，其餘2所學校表示辦學團體現正積極跟進處理，以確保學校有足夠的營運儲備，局方將繼續跟進有關情況，確保學校的累積營運儲備符合相關規定。

東網查閱以往曾未達標的直資學校資料，部分學校的營運儲備仍未達標。據直資學校佛教筏可紀念中學的財政摘要，發現該校在2014/15年度的營運儲備累積盈餘有2.91個月的營運開支，在2015/16年度營運儲備累積盈餘跌至0.46個月營運開支，在2016/17年度年終營運儲備累積更虧損0.7個月營運開支，到2017/2018年度年終營運儲備累積盈餘錄得0.28個月營運開支，但仍未達教育局的規定。

另一間直資學校孔聖堂中學的財務報告顯示連續多年未達教育局規定，2012/13年度營運儲備累積盈餘為全年開支的0.57個月，至2017/18學年營運儲備累積盈餘只錄得1.22個月。明愛華德中書院的營運儲備累積盈餘，則由2015/16學年的3.4個月，降至2016/17學年的1.5個月，至2017/18學年再跌至0.6個月全年開支。