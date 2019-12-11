姦劫按摩師：區內足浴店保安全　拒做南亞裔人士生意

南亞淫賊姦劫足浴店按摩女，令區內同行聞之色變，眾口聲稱拒做他們生意。深水埗桂林街一足浴店的職員劉小組稱，店舖開業6年以來，她一直無做南亞裔人士生意，因見到他們會感到好驚，為免擔驚受怕，索性不接其生意，只接本地或內地客人。她又指所處大廈並非無掩雞籠，門口裝有鐵閘，又設置了閉路電視，可直接看到客人容貌，若對方是南亞裔人士，都不會開閘。

同街另一足浴店姓陳女職員指，南亞裔人士一身難聞氣味，「好難頂」，所以一向不接其生意，就算對方直接敲門，她亦會扮作無人不開門，讓其知難而退。她指在大廈門口、店內安裝了共3支「天眼」，所以不擔心安全問題，毋須再加裝其他保安設備。

任職服務性行業的居民黎小姐表示，擔心涉及南亞裔人士的罪案，又指區內南亞裔人士較多，經常看見他們「四圍撩女仔」，而她居於唐樓，亦曾被南亞漢尾隨跟上樓，她嚇得急步趕回家，現時亦盡量減少夜歸。

曾於深水埗讀書的副學士學生林小姐謂，一直知道區內南亞裔人士麻煩多多，「聽到件事後感到好驚」，今日到深水埗行街購物，買完後會盡早離開。

讀完幼兒護理課程的許小姐表示，她住元朗區，與深水埗一樣有不少南亞裔人士，她曾被對方「撩」，她不敢回應及即時掉頭走，以免惹禍上身。