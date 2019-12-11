政Whats噏：何惠彬攞3513票紋身3514　原來有故仔

市民好注重政治人物嘅承諾，街工何惠彬(彬仔)今屆首次出選就贏得元朗區議會天耀選區嘅議席，作為候任區議員嘅佢喺社交網站Facebook上載咗張相，見佢喺手臂上面紋上3514票嘅字句，以示會牢牢記住選民對佢嘅支持。之但係，佢只係攞到3513票，唔通紋錯咗？

天耀選區上演咗一場混戰，4名參選人爭奪一個議席，最終彬仔以取得過半數得票成功贏出。佢喺Fb嘅貼文提到，隨住時間同年齡增長，人嘅記憶力可能會衰退，而人格亦可能會墮落，但係將最重要嘅嘢紋喺身體上面就會一直記住，就算皮膚將來變到好鬆弛都好，但仍然每日都可以睇番提醒自己嘅初心係啲乜嘢。

有網友問佢若果4年後再選嘅話拎到嘅票數應該會唔同咗，佢就覆咗「3514+N票」，唔知係咪意味住佢希望下屆拎到更加多嘅選票呢？不過，翻查選舉事務處資料，佢喺今屆選舉拎到3513票，究竟紋身上面多出嘅1票係邊度嚟呢？原來有故仔㗎！佢話當晚有位中年姨姨走埋佢身邊，喊住咁話好支持佢，但趕唔切做選民，感到好內疚同慚愧，於是佢就決定將呢位姨姨都計埋在內，所以紋身就多咗1票。