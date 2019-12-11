雅培化驗儀器組件或有假陽性結果風險　醫管局轉用其他批次

醫管局公布接獲香港雅培通知，指其生產的(Abbott Architect Reaction Vessels)化驗儀器組件，有數個批次出現讀數偏高、或假陽性結果的潛在風險。該局遂於上周五(6日)召開緊急會議，公院即時轉用不受影響批次的儀器組件，而相關化驗室已識別所有涉及的檢測工作，亦就有關潛在結果偏差構成的影響進行初步評估。

公立醫院自去年年底開始使用受影響批次的儀器組件，涉及血液科、生物化學科及微生物學科的化驗工作。不過，醫管局強調，初步評估認為有關偏差不大可能對病人治療直接造成實質傷害，亦不可能對病人有即時及嚴重的安全風險，而由於醫院只會使用樣本測試結果屬陰性的血液或器官，因此事件不會影響接受輸血或器官人士的安全。

因應事件，醫管局已和雅培代表會面，表達對其產品回收安排的關注，並要求該公司盡快提供事件的原因及讀數的可能偏差幅度，提供更多具體資料及建議補救措施。公院化驗團隊會按供應商提供的最新數據，進一步檢閱病人資料以確定事件對病人臨床情況的影響，如有需要，會直接聯絡病人安排跟進。