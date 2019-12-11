政Whats噏：一舊雲衰多口　畀梁君彥寸即坐低

立法會大會今日(11日)辯論解除社會福利界邵家臻嘅立法會議員職務，議員何君堯就話「抱住好沉重嘅心情發言」，跟住一時叫其他議員唔好笑咁大聲，一時又講到區議會選舉，之後民主黨(白鴿黨)議員黃碧雲(一舊雲)睇唔過眼，就向立法會主席梁君彥投訴話何君堯講到離晒題，點知梁君彥竟然躁底咁話：「我都忍得好多議員好耐啦！」擺明係寸一舊雲喇！

起初，何君堯話做錯嘢就要承擔後果，呼籲民主派議員唔好為咗政治立場撐邵家臻，話「魚與熊掌不能兼得」，叫大家撐公義。但同時佢又話其實自己咁講嘢好冒險，因為同日下晝自己都要面對譴責動議，需要朋友撐自己。

講講下，何君堯無啦啦就講到區議會選舉，呢個時候一舊雲就提規程問題，話何講到離晒題。咁啱梁君彥喺同一時間都呼籲何唔好離題，就答一舊雲：「妳一起身我就已經講咗啦！」一舊雲可能諗住拎返個尾彩話，「主席你都忍咗好耐，其實大家都係」，但梁君彥突然躁底回應：「我都忍得好多議員好耐啦！」跟住一舊雲就即刻坐番低，唔知係咪知衰呢？

經過一輪火藥味咁重嘅對話之後，何君堯就醒目啦，即刻同梁君彥講：「主席海量，其實我只不過離題1分30秒，其他嘢都好Relevant(相關)，有時黃碧雲議員鍾意聽表面嘅嘢，內涵就忽略咗啦。」