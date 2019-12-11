政Whats噏︰被轟多年終認衰　港府擬取消選舉呈請凍結資助規定

根據現行《立法會條例》及《區議會條例》規定，總選舉事務主任不得在提出選舉呈請限期屆滿前，或相關選舉呈請獲處置前，向所涉選區或選舉界別候選人發放任何資助，有關安排畀各黨派議員炮轟多年，大呻畀拖住一大筆錢冇得找數同幫補下，直到今日(11日)，政制及內地事務局於向立法會提交的文件中，終透露有意取消暫緩發放資助直至相關選舉呈請獲處置嘅做法。

當局於文件中以2016年立法會換屆選舉為例，指合共74宗合資格資助申請中，有27宗因3個地方選區選舉結果所提出選舉呈請而須暫緩發放資助，佔全部申請嘅36%，涉及款項共1700萬港元，另又承認類似情況，亦出現喺去年3月同11月嘅立法會補選。

除此以外，當局又建議以2017年至2020年間預計累積通脹率為基礎，調整立法會選舉候選人資助計劃資助額，由現時每票14港元增至15港元，而5大地方選區及功能界別選舉嘅選舉開支限額亦相應作調查，當中各有9席嘅新界東同新界西直選，選舉開支增至332.6萬港元，港島為266.1萬港元，九龍東及九龍西則略低於200萬港元。

當局希望建議嘅候選人資助額及選舉開支限額於明年立法會換屆選舉起生效，至於取消暫緩發放資助直至相關選舉呈請獲處置嘅規定，當局會視乎議員嘅意見，打算明年初於立法會提出法例修例。