政Whats噏：反對派狂開工會欲搶議席　工聯會分拆工會抗衡

反修例示威風波持續半年，市民唔單止出嚟遊行示威，亦對政治時事嘅觸角都提高咗好多，好似研究唔同功能界別選民資格，希望可以多攞幾席，好似依家有網民開始搞「和你開工會」，呼籲市民自行成立工會或者加入工會，目標係可以參與2022年嘅特首選舉。有網民發起積極開工會，作為全港最大勞工團體嘅工聯會當然唔可以坐以待斃喇，聽工聯會內部人士講，佢哋都有初部計劃點樣應對喎！

籌備「和你開工會」嘅網民表示特首喺2017年選舉時有777票，經過泛民喺今屆區議會大勝，如果工會票數再跌60票，就會跌淨600票，失去選委會控制權，因此呼籲市民喺出年5月2日前成立工會，標榜金錢成本接近零。網民仲教埋市民點樣成立工會、成立工會有乜嘢手續同埋工會會章需知添！唔知會唔會劍指埋現時為建制派把持嘅3席立法會勞工界議席呢？

有工聯會知情人士就話佢哋未擔心出年嘅立法會功能界別選舉，因為即使新開嘅工會，都要至少運作1年先可以有投票權，佢哋反而比較擔心2022年嘅行政長官選舉委員會委員問題。另外為應付網民發起成立大量工會，工聯會都有計劃倣效，同樣搞多啲工會出嚟對抗，最直接增加數目嘅方法就係將原先人數眾多嘅大工會分拆出嚟，好似將有3萬個會員嘅汽車交通運輸業總工會，可以分拆成泥頭車、貨車、甚至每間巴士公司一個工會咁仔細。

另外，分拆工會後都要做好管理工作，因為突然多咗咁多個工會主席出嚟，亦需要協調班主席嘅職能同定位，誰大誰細，而維繫工會成員嘅工作都好重要㗎，唔可以搞完個工會出嚟但唔理班委員，保持工會嘅凝聚力先可以發揮工會作用㗎嘛！

有熟悉工會運作人士話，搞工會唔簡單，好似每年交一疊文件，包括工會成員名單等，預備啲文件好煩㗎，可能過唔到勞工處職工會登記局呢一關，所以未來都會監察唔同工會運作。睇嚟工聯會會長吳秋北真係有排諗計仔點應對喇！