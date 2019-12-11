放寬首置按保個多月有1870宗申請　逾99%為香港居民

《施政報告》放寬由香港按證保險有限公司提供的「按揭保險計劃」的樓價上限，首次置業人士提交敍造最高按揭成數的按揭保險申請獲批宗數，在10月中至11月底的1個多月期間便有1870宗，較今年頭10個月的3089宗的一半為多；今年至現在共有4959宗，超過去年全年的3089宗，但不及2017年的7814宗。

財經事務及庫務局局長劉怡翔以書面答覆立法會議員提問時稱，申請按保計劃的首次置業人士當中，超過99%的獲批申請人為香港居民，按證保險有限公司並沒有再區分申請人是否屬香港永久性居民。

根據運輸及房屋局提供的資料，在現行印花稅措施下，如住宅物業買家為公司或非香港永久性居民，有關交易須繳付買家印花稅和新住宅印花稅，兩者稅率均劃一為15%，即合共須繳付30%的印花稅。

劉怡翔表示，有關措施有效管理外來需求，並優先照顧香港永久性居民的置業需要。根據稅務局資料，今年1至11月須繳付買家印花稅的交易宗數只佔住宅物業交易總數3.3%，較2018年全年數字5.5%為低。政府現階段無意推出新措施，限制購買或持有二手住宅物業，政府會繼續密切監察樓市動向和不斷變化的外圍形勢。