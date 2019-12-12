探射燈：歷年狂燒17億　滅鼠未見成績

縱然內地鼠疫未殺到本港，早前已再有市民確診感染大鼠戊型肝炎，令全球9宗個案中，本港「包辦」8宗。而港府除了防疫鬆懈，更連鼠患亦無從改善，過去11年耗資近17億港元公帑防治鼠患，至今卻鼠患不斷，惹人詬病。

食環署年報顯示，該署在過去10年，每年滅鼠總數介乎2萬多至4萬多隻，2017年透過捕獲及毒殺方法收集4.1萬多隻死老鼠，以每年滅鼠平均開支約1.5億港元計算，滅殺1隻老鼠的成本高達3700港元，因而被轟滅鼠費用貴得嚇人。

食物及生局副局長徐德義前日（10日）出席立法會會議時承認，目前香港錄得的8宗人類感染大鼠戊肝個案，現階段仍未確定傳播途徑。該局昨（11日）透過立法會文件回應議員質詢，指鑑於目標小區滅鼠行動於過去2年取得成效，故計劃定期進行，並於明年5月及11月在各區進行每次為期8星期的目標小區滅鼠行動。

立法會議員何啟明直斥目標小區滅鼠行動只屬舊有滅鼠方法中的基本工作，形容食環署理應做好此等基本功，但如今各區市民仍飽受鼠患肆虐之苦。另一立法會議員郭偉強就指出，港府願意加強地區滅鼠工作是好事，但理應引用更多新科技，盡快提升滅鼠數字。