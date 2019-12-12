探射燈：公院口岸懶把關　鼠疫壓境港擴散

內地爆發鼠疫隨即掀起恐慌，本港已備受大鼠戊型肝炎困擾，一旦鼠疫攻港情況更不堪設想，偏偏政府對防範鼠疫竟仍懶懶閒！東網記者近日到多間公立醫院和管制站了解，發現防疫措施鬆懈，在部分管制站，有負責為旅客檢測體溫的人員工作時仍不忘閒聊、睇手機；部分醫院未有蓋好污衣、洗手液欠奉，有醫護人員又未有戴上口罩。有立法會議員直指過往曾向當局反映防疫不足，惟至今仍未見改善，一旦有病症流入，增加傳染風險。

內地先後出現多宗鼠疫病例，更恐已擴散蔓延，中港往來頻繁，港府理應加強防範措施，以防鼠疫流入本港，惟實際卻事與願違。作為接待旅客首站的各個管制站，是防疫第一關，落馬洲和羅湖管制站均設有體溫檢測站，各有3名工作人員為旅客檢測體溫，現場亦擺放有宣傳小冊子、酒精搓手液等，表面防疫工作似做到足。但記者發現在羅湖管制站，有工作人員不時傾偈和疑似睇手機，隨時讓患者成漏網之魚入境。

除了管制站，記者亦到多區公立醫院了解，發現防疫措施亦有不足。目前醫院正實施流感大流行應變計劃中「戒備」級別措施，而醫院滿布病菌，出入人士保持個人衞生絕對是防疫的基本條件，但在北區醫院有經常要接觸傷病者的醫護人員無戴口罩，亦有救護員離開救護車時未見有戴口罩，增加受病菌感染風險。

在沙田威爾斯親王醫院，同樣有救護員離開救護車時無戴口罩，亦有訪客一樣「無有怕」，出入醫院都無戴口罩。雖然醫院設有專門棄置口罩用的有蓋垃圾桶，但亦有人將口罩棄置在普通垃圾桶，甚不衞生。而在大埔醫院，更見有收集醫護污衣的有蓋收集桶逼爆，因為太多污衣而令到桶蓋拱起，部分的衣物外露，桶蓋形同虛設。

立法會議員郭家麒指，早年已曾在立法會提出，衞生署將過關防疫量體溫工作外判，會影響質素，過去亦曾有前員工反映人手不足並欠監督，甚至出現有人工作時「瞓覺」的情況，惟當局至今未見改善。至於醫院前線醫護人員欠足夠防預措施，或與資源或宣傳不足有關，一旦有病症出現，恐增加感染風險。

衞生署發言人表示，衞生防護中心已採取一系列預防鼠疫的措施。中心的港口衞生科定期巡查口岸，確保良好環境衞生及有效防治鼠患。所有口岸的恒常健康監測一直以紅外線熱像儀為入境旅客監測體溫，懷疑鼠疫個案會被轉介至公立醫院接受隔離治療及跟進；如發現有口岸職員有不當行為，該署會作出合適的跟進行動。

醫院管理局發言人則指，轄下公立醫院日常的防治鼠患工作包括保持環境清潔，清除老鼠的食物來源和匿藏處。此外每月會有承辦商執行防治蟲鼠措施，而個別醫院亦會按實際需要制訂最合適及最有效的防治措施。

另外，所有醫院一向有既定感染控制措施，以預防及減低院內交叉感染的機會。就東網發現的情況，相關醫院已提醒同事必須密切留意洗手液用量，以及確保污衣桶已蓋好及醫護人員適當戴上口罩等。