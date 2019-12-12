中大研發高精度3D打印技術速度快　用於醫療及科技儀器　

本港高精度3D打印技術取得突破性改進！中文大學與美國實驗室合作，就現時用於製作精密醫療及科技儀器的「高精度3D打印技術」，提升打印速度最少達100至1000倍，並將打印成本減少98%，該科研成果今年10月於全球頂尖學術期刊《科學》刊登。

相關研究由中大工程學院機械與自動化工程學系教授陳世祈及其團隊，與美國「勞倫斯利佛摩國家實驗室」合作進行，成功研發出「飛秒鐳射投影雙光子聚合光刻」的高精度3D打印技術，透過控制鐳射光譜的投射角度來提升打印效率。

中大表示，現時的高精度3D打印技術，是以鐳射光串逐點照射在液態打印物料上，令受光物料迅間凝固，然後重復過程，分層完成打印，其打印速度約每小時零點一毫米，因此打印一件小型器件需花上數天至一星期時間，而成本則需平均每立方毫米88美元。

新技術採用了新聚焦方法，同時投影一百萬個光點於液態打印物料上，可迅速形成整個光平面，令到打印速度提升至最少每小時10至100立方毫米，即快了最少100至1000倍；而且打印快了可延長鐳射光源壽命，令到打印成本降至平均每干方毫米1.5美元，減幅達98%。

中大又指，現時打印技術因為打印慢及無法打印支撐結構，因此無法製造大型複雜的懸垂結構，但新技術卻迅速將液態打印物料聚合，從而製造複雜及大型的懸垂或倒勾結構，適用於高端納米科技、先進材料、醫療用微支架及藥物傳輸技術的研發。