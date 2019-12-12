東方日報A1：南亞淫狼姦劫足浴女

南亞兵團及假難民罪惡滔天，犯下令人髮指姦劫案！一名南亞淫狼昨凌晨假扮顧客進入深水埗一間足浴店，以玻璃樽威嚇新移民女按摩師，繼而將其強姦，得嘗獸慾後，再掠走一千元逃去。女事主被送院檢驗，警方正追緝淫狼歸案。假難民破壞社會治安，禍港不斷，更枉花納稅人金錢，政府用於免遣返聲請及相關工作的主要開支，六年間已燒近六十億元。有區議員指今次姦劫案，再度敲響南亞兵團及假難民罪案警鐘，社會動盪持續近半年，社區警力減少，情況恐更趨惡化。

受害女事主卅四歲，為新移民，任按摩師，在案發的深水埗福華街一幢唐樓上的足浴店工作約兩年。據悉，她原本不在店內留宿，惟因前日沒有顧客光顧，遂在當晚留店過夜等候，希望有客人上門，詎料卻不幸遇上南亞淫狼，遭到性侵。昨凌晨三時許，一名南亞漢登門，到足浴店要求按摩，獨自留店的女事主不虞有詐，開門讓對方進入，並準備提供按摩服務。

期間，南亞漢疑發現店內僅女事主一人，隨即起歹心，拿起一個玻璃樽威嚇她。女事主驚恐，無力反抗，南亞漢即刻露出狼相，向女事主施暴，將她強姦，飽嘗獸慾後，掠走女事主一千元現金後迅速奪門逃去，女事主含淚報警求助。警方到場封鎖足浴店調查，救護員將女事主送院檢驗。

警方經初步調查後，將案件列強姦及行劫，並在足浴店大門套取指模，又翻看足浴店安裝於大廈梯間及附近店舖的閉路電視錄影，追緝身高約一點七五至一點八米、中等身材的南亞淫狼歸案，涉案南亞漢案發時身穿長袖外套及長褲，案件由深水埗警區刑事調查隊追查。據了解，案中足浴店以往有接南亞裔人士生意，過去亦多次發現被南亞客人偷錢及偷手機。案發後，足浴店東主決定日後將不再做南亞人生意，如通宵工作則安排至少兩人在店內，另外亦會在門口加設鐵閘確保安全。

深水埗區議員梁文廣表示，姦劫案令南亞罪案敲響警鐘，由於持續半年的社會動盪，社區警力不足，近期罕見有警員徒步巡邏，以往專門針對舊式單幢大廈或罪惡黑點高空的巡邏亦少見，致匪徒有恃無恐肆意犯案，「三無大廈」更成為罪案黑點，南亞兵團及假難民在毫無顧忌下，相關罪案恐進一步惡化。

梁又指，政府其他執法部門、例如入境處亦要加強監察追蹤假難民的去向，要求他們報到頻密一些，以掌握他們的現況。警方同時要加強在區內收集情報，因南亞裔人士活動圈子或群組一般較窄，他們或會投靠土生土長的南亞裔人士、找其打聽消息或求助。警方只要在該些奉公守法南亞裔群組建立線報或情報系統，預早得到罪惡線報，可防患未然。

根據警方數字，去年因刑事罪行被捕的非華裔人士共有四千零二十一人，當中一千一百五十人持「行街紙」；今年頭六個月則有一千六百二十四名非華裔人士被捕，當中三百九十六人持「行街紙」。至於去年因非禮被捕的非華裔人士共有八十七人，當中二十人持「行街紙」，今年頭六個月則有三十七人被捕，四人持「行街紙」。去年亦有十二名非華裔人士因強姦被捕，當中兩人持「行街紙」；今年頭六個月則有一名非華裔人士被捕。

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