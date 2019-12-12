網民熱話：違泊無極限！車身擋行人通道　網民獻計大報復

隨街泊車已經違規，有時甚至會阻路，更加惹人討厭。近日有網民就拍到有司機竟將私家車泊在行人通道，幾乎完全封死過路出口，被網民狠批行為自私外，更紛紛獻計如何大報復。

網民Daly Yau前日(10日)將照片上載於Facebook群組「馬路的事討論區」。從照片所見，現場附近有一列錶位，一架黃色私家車未知是否未能找到錶位，又或者為貪方便，將車停在行人路的出口，由於行人路外圍都加設欄杆，結果私家車車身幾乎完全擋死出口位置，只在車身前後留下小量空間，行人可謂冇路可走。目擊網民見狀，亦不禁留言怒斥司機行為，「阻住路口，行人行你車頂過呀？」

網民看過貼文後，亦紛紛加入狠批司機，「真係自私到爆」，有人更抵死稱要大報復，「拖車仔過去幫佢做紀念啦！」、「推架手推車過」、「又褸又袋又背囊，真係好易刮花」。

網民有話說：

Royallan Ho：行上頭冚過喇

Ka Ching Fok：千祈唔好係褲袋袋2蚊銀行過

Ball Lui：快啲幫婆婆推手推車

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：