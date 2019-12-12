修例風波：國際專家組跳船　監警會前委員指不突然

獨立監察警方處理投訴委員會早前成立國際專家小組，以協助調查警方在反修例風波中使用武力的問題，惟首階段報告尚未公布，卻傳出專家組有見監警會缺乏必要的權力及調查能力而決定「請辭」。前監警會委員鄭承隆今早(12日)在電台節目表示，對於國際專家小組宣布退出工作並不突然，因早前已有專家成員表明監警會運作具結構性問題，認為調查工作力不從心，做法高尚，並非胡亂加持最終提交的報告。

鄭又形容在監警會提交報告前發生事件，如同上市公司發放年報前核數師「跳船」一樣，認為政府始終要成立獨立調查委員會，或加大監警會内嚴重投訴委員會的權力，包括可傳召證人。他相信如政府設獨立調查委員會，有足夠法定權力，國際專家小組成員會願意加入。

立法會議員梁美芬致電節目稱，同意政府成立獨立檢討委員會，因可調查事件的近因。她又認為委員會名稱所用的字眼不重要，政府可選擇數件具爭議的事件，找出真相，不應該只針對警察，如成立獨立調查委員會要全面調查事件，包括外部勢力或外部資金，如果只調查浮屍案或右眼受傷少女的事件，對社會不公道。

鄭回應指，建制派認同獨立調查委員會的功能是好事，但認爲法例已賦予委員會傳召證人等權力，不應區分哪件事件可用相關權力，應交由委員會主席處理調查工作。